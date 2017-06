Tuniské súdy poslali do väzenia porušovateľov pôstu počas ramadánu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 14. júna (TASR) - Súd v tuniskom meste Bizerta (Binzart) odsúdil na jeden mesiac väzenia muža, ktorý fajčil na verejnosti napriek pôstu dodržiavanému moslimami počas mesiaca ramadán. Informovala o tom v utorok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), ktorá stíhanie fajčiara skritizovala ako "jasné porušenie osobných slobôd".Nemenovaný muž, ktorý si zapálil cigaretu paradoxne pred budovou súdu, bol obvinený z "budenia verejného pohoršenia". Ide pritom už o piatu osobu, ktorú tuniské súdy poslali do väzenia za porušovanie tohtoročného ramadánového pôstu. Zvyšní štyria muži, ktorých odsúdili 1. júna, majú stráviť za mrežami takisto mesiac po tom, ako na verejnosti jedli.uviedla predstaviteľka AI pre severoafrický región Hiba Murájifová.Organizácia upozornila, že v Tunisku neplatia nijaké zákony, ktoré by nariaďovali jednotlivcom, aby sa počas ramadánu postili a nejedli na verejnosti. Zbožní moslimovia by však počas tohto deviateho mesiaca lunárneho islamského kalendára nemali jesť, piť alebo fajčiť od východu až do západu slnka.K zatýkaniu ľudí, ktorí počas ramadánu jedia na verejnosti, dochádza aj v Egypte a iných arabských krajinách. V Spojených arabských emirátoch je porušovanie každodenného pôstu zakázané zákonom, pričom za takéto konanie hrozí až mesiac väzenia.