Tuniský ostrov pred výročnou púťou do synagógy sprísnil bezpečnosť

Na archívnej snímke tuniskí policajti strážia vstup do synangógy El Ghriba na tuniskom ostrove Džerba počas dvojdňovej púte, ktorá sa koná každý rok a začína sa na 33. deň pesachového obdobia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tunis 12. mája (TASR) - Tuniské orgány rozmiestnili vo štvrtok bezpečnostné sily okolo synagógy na turistami obľúbenom ostrove Džerba, kde by sa dnes mala začať výročná púť.Podľa očakávaní by na púť do synagógy Ghriba mohlo prísť vyše 3000 ľudí. Púť pokračuje až do nedele a koná sa v čase, kedy sa región borí s islamským povstaním.V roku 2002 sa táto synagóga stala terčom samovražedného útoku, pri ktorom zomrelo 21 ľudí vrátane 14 nemeckých turistov.V roku 2015 otriasla Tuniskom séria útokov, ktoré zasiahli turistický priemysel - hlavný zdroj príjmu pre Tunisko. K väčšine z týchto útokov sa prihlásili extrémisti Islamského štátu.V uplynulých mesiacoch Tunisko posilnilo celoštátne razie voči podozrivým extrémistom v snahe očistiť svoju medzinárodnú povesť.Židovská obec v Tunisku sa scvrkla na približne 2000 členov zo 100.0000 v polovici 20. storočia, dodala agentúra DPA.