Tuniský parlament schválil zákon, ktorý má ukončiť násilie na ženách

Tunis 27. júla (TASR) - Tuniský parlament schválil v stredu zákon, ktorého cieľom je "ukončiť všetko násilie páchané na ženách", posilniť ich ochranu a zefektívniť pomoc obetiam násilia. Informovala o tom na svojej internetovej stránke ľudskoprávna organizácia Human Rigts Watch (HRW).Zákon, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od začiatku budúceho roka, rozlišuje medzi "fyzickým, morálnym a sexuálnym" násilím páchaným na ženách a na jeho základe bude obetiam takéhoto násilia poskytovaná odborná právna a psychologická pomoc. Z nového zákona bol zároveň vypustený kontroverzný článok, podľa ktorého môžu muži uniknúť trestu za znásilnenie, ak sa so svojou obeťou oženia.Schválený zákon o násilí páchanom na ženách - vrátane domáceho násilia - je podľa HRW z hľadiska práv žien prelomovým krokom. Tuniské úrady by teraz mali zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov a politickej vôle na jeho bezvýhradné uplatňovanie.Tunisko je známe vysokou mierou domáceho násilia, pričom skúsenosť s ním má aspoň raz za život najmenej 47 percent žien. Nový zákon obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa obťažovania žien na verejných miestach a ekonomickej diskriminácie.