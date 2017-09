Tupozrakosť u detí možno liečiť aj rôznymi cvičeniami

llustračné foto Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Pravidelnú návštevu očného lekára netreba podceňovať v žiadnom veku. Zraku treba podľa odborníkov venovať dostatočnú pozornosť, akékoľvek jeho zhoršenie radia konzultovať s oftalmológom.vymenoval očný lekár Pavol Veselý.Pri tupozrakosti je oko síce správne anatomicky vyvinuté, avšak kontakt medzi okom a zrakovým centrom nie je stopercentne funkčný. Obraz do mozgu prichádza, ale nie je ostrý.Tento stav možno liečiť prostredníctvom rôznych cvičení. Napríklad navliekaním korálikov alebo prelepovaním lepšieho oka.povedal Veselý.K rozvoju syndrómu suchého oka prispieva najmä práca s počítačom a pohyb v klimatizovaných priestoroch so suchým vzduchom. Aj v skupine pracujúcich je však častá krátkozrakosť spojená s ďalekozrakosťou.uviedol Veselý. Jeho najčastejším symptómom je vnútroočný tlak a v praxi sa prejavuje bolesťami oka alebo nadočnicových oblúkov či hlavy.Problémy s čítaním majú najmä ľudia po 40. roku života. Vtedy sa začína strácať schopnosť zaostrovať nablízko.informoval Veselý.Ešte starším už často nestačia len okuliare na čítanie, problémy majú s videním do diaľky.vysvetlil očný lekár. Ochorenie dokážu odborníci liečiť, nedokážu ho však vyliečiť.Ľudia sa často obávajú úplnej straty zraku.vysvetlil Veselý. Týka sa to podľa neho najmä ľudí nad 65 rokov.Za nebezpečné označil i ďalšie ochorenia sietnice. Napríklad jej odlúpenie, tiež diabetickú retinopatiu, či iné metabolicko-cievne ochorenia. Mnohokrát sú však dôsledkami ochorení, na ktoré pacient trpel predtým.