Turci zamestnajú desaťtisíce nových policajtov, sudcov a prokurátorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 25. augusta (TASR) - V Turecku zamestnajú desaťtisíce nových policajtov, sudcov a prokurátorov. V rámci novej fázy čistiek bude zároveň prepustených vyše 900 štátnych zamestnancov. Vyplýva to z nových vládnych dekrétov, ktoré dnes vyšli v oficiálnom vestníku.V rámci tureckej polície vznikne takmer 32.000 nových pracovných pozícií. Ministerstvo spravodlivosti zase zamestná 4000 nových sudcov a prokurátorov a 2000 kandidátov na sudcu, informovala tlačová agentúra Anadolu.Jeden z dekrétov, vydaných v rámci výnimočného stavu zavedeného po vlaňajšom pokuse o prevrat, dáva prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi väčšiu kontrolu nad tureckou tajnou službou MIT. Vedenie MIT sa už odteraz nebude zodpovedať premiérovi, ale prezidentovi, ktorý sa zároveň stane šéfom koordinačnej rady tejto inštitúcie.Nové dekréty prediskutovala turecká vláda na zasadnutí, ktoré viedol osobne Erdogan. Jeden z nich uľahčuje stíhanie poslancov tureckého parlamentu pre trestné činy, ktoré spáchali pred alebo po svojom zvolení, informovala agentúra Reuters.V oficiálnom vestníku bola ohlásená aj ďalšia vlna čistiek v radoch štátnych zamestnancov, ktorá postihne 928 pracovníkov rôznych ministerstiev, verejných inštitúcií a armády. Má ísť o osoby napojené na teroristické organizácie alebo skupiny ohrozujúce bezpečnosť tureckého štátu. Do práce sa naopak bude môcť vrátiť 57 už predtým prepustených zamestnancov.Od neúspešného vojenského prevratu z vlaňajšieho júla prišlo o prácu alebo bolo postavených mimo službu už viac ako 15.000 tureckých štátnych zamestnancov. Približne 50.000 ľudí vrátane policajtov a vojakov vzali do väzby.