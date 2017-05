TURCSÁNYI: Čína sa chce novodobou Hodvábnou cestou ukázať ako veľmoc

Na archívnej snímke Richard Turcsányi. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Víkendový summit v Pekingu, ktorý sa venoval budovaniu novodobej obchodnej Hodvábnej cesty, bol pre organizátorskú krajinu diplomatickým úspechom. Čína sa chce týmto projektom prezentovať ako veľmoc a získať si rešpekt. Pre TASR to uviedol riaditeľ Stratpolu Richard Turcsányi. „zdôraznil Turcsányi.Čínsky prezident Si Ťin-pching avizoval na summite investície vo výške 124 miliárd USD (114,01 miliardy eur). Malo by ísť o rozsiahlu obnovu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry, železničné trate, prekladiská alebo námorné prístavy. Slúžiť má na prepojenie východu a západu, pričom cesta k prosperite má zabrániť regionálnym konfliktom.povedal Turcsányi.Na summite boli takmer tri desiatky šéfov štátov a vlád. Svojich zástupcov vyslala na summit viac ako stovka krajín, vrátane Slovenska. Chýbala však India, čínsky sused a druhá najľudnatejšia krajina na svete.upozornil Turcsányi.Z členských krajín EÚ boli na summite o Hodvábnej ceste český prezident Miloš Zeman a premiéri Poľska, Maďarska, Španielska a Talianska.dodal Turcsányi.Projekt novodobej Hodvábnej cesty má tri hlavné časti. Južná trasa smeruje z Iránu cez Turecko, grécky prístav Pireus, Belehrad až do Budapešti. Severná trasa nadväzuje na Transsibírsku magistrálu a cez Moskvu, Poľsko pokračuje až do nemeckých prístavov a odtiaľ do Veľkej Británie. Dopĺňa ich námorná vetva, kde sa počíta, že sa vplyvom klimatických zmien splavní severná trasa okolo Ruska do Baltského mora, Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska. Starodávna Hodvábna cesta spájala Čínu s Blízkym Východom a mediteránskou oblasťou.