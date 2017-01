Turecká armáda oznámila, že zabila v Sýrii 65 militantov IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 23. januára (TASR) - Pri nedeľňajších operáciách tureckej armády na severe Sýrie zahynulo 65 militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes turecká armáda.Turecko spustilo operáciu na vytlačenie sunnitských džihádistov zo severu Sýrie pred piatimi mesiacmi. Mesto al-Báb v provincii Aleppo, ktoré kontrolujú militanti z IS, obliehajú turecké jednotky už niekoľko týždňov.Po prvý raz sa po boku Turecka do boja proti IS zapojilo 18. januára aj Rusko. Ako informoval náčelník hlavného operačného oddelenia generálneho štábu ruských ozbrojených síl generálporučík Sergej Rudskoj, do operácie, s ktorou súhlasila sýrska vláda, bolo zapojených deväť ruských stíhacích bombardérov (Su-24M, Su-25, Su-34) a osem tureckých stíhačiek (F-16, F-4). Terčom ich úderu bolo 36 objektov na okraji mesta al-Báb.