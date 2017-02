Turecká armáda v Sýrii neutralizovala najmenej 21 militantov IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 7. februára (TASR) - Najmenej 21 militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) boloza posledných 24 hodín na severe Sýrie v rámci tureckej operácie Štít Eufratu. Informoval o tom dnes generálny štáb tureckej armády.Termín "neutralizácia" v podaní tureckej armády znamená, že teroristi boli buď zajatí, zranení, alebo zabití, vysvetľuje agentúra Anadolu.Generálny štáb uviedol, že pri útoku Slobodnej sýrskej armády (FSA), a to za podpory tureckých síl, bolo zasiahnutých 203 cieľov IS vrátane veliteľských stanovíšť, obranných pozícií, úkrytov a vozidiel.Okrem toho turecké lietadlá zasiahli 64 úkrytov a vozidiel vybavených zbraňami, ktoré militanti IS používali v okolí miest al-Báb a Bzaga.Turecká armáda podporuje bojovníkov FSA pri postupe na al-Báb, strategické mesto pre IS, pričom dnes uplynulo 168 dní od jeho obkľúčenia s cieľom oslobodiť ho.Operácia Štít Eufratu sa začala 24. augusta 2016. Jej cieľom je zlepšiť bezpečnosť, podporiť koaličné sily a eliminovať teroristické hrozby pozdĺž tureckých hraníc.