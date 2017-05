Turecká ekonomika zaznamenala v roku 2016 rast na úrovni 3,5 percenta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) - V roku 2016 sa Turecko otriaslo v politických a ekonomických základoch. Líra výrazne oslabila voči doláru aj euru po tom, čo neúspešný politický prevrat spustil vlnu represálií voči opozícii. Následná neistota spôsobila spomalenie celej ekonomiky a vyhliadky analytikov neboli ružové. Podľa ich predpovedí sa mal rok 2017 niesť v podobnom duchu. Napriek negatívnym očakávaniam však turecký akciový index od januára posilnil o 20 %. Uviedol to v komentári k tureckému trhu Peter Bálint, manažér hedžového fondu Infinity Capital.Zatiaľ čo väčšina analytikov a investorov kreslila veľmi negatívne scenáre ďalšieho vývoja, podľa Bálinta sa stal úplný opak. Dnes vyzerá Turecko ako perspektívna destinácia pre investorov.Turecká ekonomika zaznamenala podľa neho v roku 2016 rast na úrovni 3,5 %, čo bolo na pomery rozvíjajúcej sa krajiny ako Turecko pod potenciálom, ktorý turecká ekonomika v skutočnosti má. Je pochopiteľné, že v časoch politickej nestability výrazne klesá spotreba, ako aj investičné rozhodnutia podnikov, čo rast ekonomiky prirodzene spomaľuje. So spomaľujúcou ekonomikou narástla nezamestnanosť z úrovne 10 % na 13 % a oslabená turecká líra viedla k zdraženiu importov, čo zase viedlo k rastu inflácie z 8 % na 11 %. Na začiatku roka sa však situácia otočila. Líra dosiahla dno, odrazila sa a začala posilňovať.Prichádzajúca politická stabilita, podporená dobrou fiškálnou pozíciou krajiny (deficit verejných financií je na negatívnej úrovni 1 % a štátny dlh predstavuje 28,3 % z HDP krajiny), a nízke ceny aktív začali lákať investorov späť do krajiny. Akciový trh, ktorý mal podľa očakávaní analytikov padať ako dôsledok slabého turizmu a podpriemerných exportov, zaznamenal vo veľmi krátkom čase výrazný nárast.povedal Bálint.dodal Bálint. Predpoklad, že politická stabilizácia na úkor politického dialógu bude viesť k stabilite a že investori hľadajú v prvom rade stabilitu sa už veľakrát ukázal správny. "povedal Bálint." informoval. Adel Kalemcilik je podľa neho podnik majoritne vlastnený lokálnym holdingom Anadolu Endustri Holding. Dodal, že druhým najväčším akcionárom firmy je známy nemecký výrobca luxusných pier Faber-Castel.