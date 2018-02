Turecká opozícia vyzýva na nadviazanie vzťahov s oficiálnym Damaskom

Turecký parlament Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 3. februára (TASR) - Turecko by malo nadviazať vzťahy so sýrskou vládou, vyhlásil v sobotu šéf hlavnej tureckej opozičnej strany s tým, že by si želal, aby Ankara zmenila svoju politiku.povedal Kemal Kiličdaroglu, predseda Republikánskej ľudovej strany (CHP).Turecká vláda by mala so svojím sýrskym náprotivkom nadviazať styky okamžite, zdôraznil opozičný politik na zjazde strany CHP v Ankare, na ktorom si jej členovia budú voliť nové vedenie. A Kiličdaroglu by rád zostal naďalej pri straníckom kormidle, vysvetľuje agentúra DPA.Keď boli v Sýrii v roku 2011 protesty proti vláde prezidenta Bašára Asada krvavo potlačené bezpečnostnými zložkami, Turecko zrušilo s Damaskom vzťahy a začalo podporovať opozíciu vrátane niektorých vzbúreneckých frakcií.S politikou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Sýrii však už turecká opozícia dlhodobo nesúhlasí. Obáva sa, že dôsledkom oslabenia funkčnosti sýrskeho štátu vo vojne by okrem územnej nestability mohlo byť aj ozbrojené povstanie sunnitských islamistických frakcií.Turecko kvôli rokovaniam o prímerí v Sýrii zlepšilo v priebehu posledného roka vzťahy s Ruskom, ale aj s Iránom, oddaným spojencom Bašára Asada. Súčasné násilnosti však začali ohrozovať implementáciu dohody uzatvorenej nedávno medzi týmito tromi krajinami a Sýriou v kazašskej Astane.Minulý mesiac začala Ankara operáciu proti kurdským militantom v Afríne, oblasti na severozápade Sýrie. Operácia stále prebieha.