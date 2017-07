Turecká opozičná strana sa pre referendum obrátila na európsky súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 4. júla (TASR) - Turecká hlavná opozičná sila Republikánska ľudová strana (CHP) podala dnes na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) žalobu a právne v nej napadla aprílové referendum v Turecku, v ktorom voliči schválili posilnenie právomocí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Kemal Kiličdaroglu, líder svetsky orientovanej CHP, podpísal žalobu dnes a potom pokračoval vo svojom 425-kilometrovom "pochode spravodlivosti" - v púti z Ankary do Istanbulu na protest proti uväzneniu straníckeho zákonodarcu a ďalším údajným prípadom bezprávia. Pochod, ktorý dnes trvá 20. deň, sa skončí v piatok 7. júla.Tábor prezidenta Erdogana hlasujúci za posilnenie jeho právomocí zvíťazil v referende s tesným náskokom.Opozičná CHP vzniesla proti výsledku referenda námietku, pričom ako dôvod uviedla porušovanie princípov, napríklad to, že volebná komisia sa napriek zákonu rozhodla započítať medzi platné hlasy aj neopečiatkované hlasovacie lístky.CHP sa rozhodla obrátiť na súd so sídlom vo francúzskom Štrasburgu, keď neuspela s odvolaním na tureckom najvyššom súde.