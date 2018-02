Turecká polícia zadržala 82 podozrivých z napojenia na Islamský štát

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Počas bojov pri sýrskom Afríne prišlo Turecko za jediný deň o ôsmich vojakov

Ankara 3. februára (TASR) - Turecká polícia zadržala v sobotu 82 osôb podozrivých z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom v sobotu turecká tlačová agentúra Dogan, podľa ktorej sa policajné razie uskutočnili v desiatich obvodoch Istanbulu.Medzi zadržanými je päť Turkov a 77 cudzincov, spresnil zdroj s tým, že turecké úrady začali pripravovať ich deportácie.Štátnu príslušnosť zadržaných cudzincov agentúra Dogan nezverejnila. Podľa denníka Sabah ide údajne o občanov krajín Perzského zálivu, severnej Afriky, Afganistanu, Pakistanu a Čečenska, ktoré je súčasťou Ruskej federácie.Operácia protiteroristických jednotiek tureckej polície sa podľa denníka Sabah uskutočnila v rovnakom čase na 16 adresách v 10 istanbulských obvodoch.Zadržaní údajne bojovali v jednotkách IS v Sýrii a Iraku a niektorí mali v úmysle spáchať teroristické útoky v Istanbule.Počas razií polícia zhabala dokumenty a nosiče s dátami týkajúcimi sa IS.Sobotňajšia vlna zatýkania je posledným zo záťahov bezpečnostných zložiek proti extrémistickým skupinám v Turecku, pri ktorých bolo za posledné mesiace zadržaných niekoľko stoviek ľudí.Boje v blízkosti kurdskej enklávy Afrín na severozápade Sýrie si v sobotu vyžiadali životy ôsmich vojakov tureckej armády.Informovalo o tom v sobotu večer velenie tureckej armády s tým, že ide o najvyššiu bilanciu tureckých obetí za jediný deň od 20. januára, keď sa v tejto oblasti začala operácia tureckej armády. Boje v tejto časti Sýrie si doteraz vyžiadali životy 13 tureckých vojakov.Velenie tureckej armády podľa agentúry AP spresnilo, že päť vojakov prišlo o život, keď sa ich tank stal v Sýrii terčom útoku. Vojakov sa nepodarilo zachrániť napriek všetkým pokusom pomôcť im. Armáda uviedla, že útok na turecký tank spáchali polovojenské oddiely sýrskych Kurdov a príslušníci džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Agentúra AP pred tým počas dňa informovala, že dvaja tureckí vojaci prišli v sobotu o život pri bojoch v Sýrii a tretí zahynul na tureckej strane hranice pri útoku sýrskych kurdských bojovníkov.Turecko spustilo ofenzívu v Sýrii 20. januára a v súčasnosti bojuje s kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany (YPG) v severozápadnej enkláve Afrín. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu, a to pre údajné napojenie na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.