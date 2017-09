Turecká polícia zadržala osoby podozrivé z väzieb na Islamský štát

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 16. septembra (TASR) - Turecké úrady dnes zadržali 74 osôb podozrivých z členstva v džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom turecká tlačová agentúra Anadolu.Záťahy polície na boj s terorizmom sa uskutočnili v Istanbule, a to na 15 rozličných adresách.Anadolu spresnila, že 73 zo zadržaných sú cudzinci, ktorých odovzdali iným zložkám a budú z Turecka deportovaní. Štátnu príslušnosť zadržaných Anadolu neoznámila.Zadržaného Turka podrobili výsluchu, dodala agentúra Anadolu.Turecké úrady pripisujú IS viacero bombových útokov, ktoré krajina zažila do roku 2015. Zahynulo pri nich viac ako 300 ľudí.Okrem toho, že turecké bezpečnostné zložky odhaľujú bunky IS na svojom území, v auguste 2016 podnikli vojenskú operáciu na severe susednej Sýrie. Cieľom tejto akcie bolo "vyčistiť" pohraničnú oblasť od islamistických extrémistov po tom, ako jeden z nich - samovražedný atentátnik - odpálil nálož na svojom tele počas pouličných osláv kurdskej svadby v tureckom meste Gaziantep. Tento atentát si vyžiadal vyše 50 obetí na životoch.