Turecká polícia zadržala známu prokurdskú političku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 26. decembra (TASR) - Turecká polícia dnes zadržala podpredsedníčku prokurdskej Ľudovodemokratickej strany (HDP) Aysel Tuglukovú.Policajná jednotka pre boj s terorizmom Tuglukovú zadržala v jeho dome v hlavnom meste Ankara.HDP zatknutie a zadržiavanie svojej vysokopostavenej členky označila za ilegálne. Podľa agentúry Anadolu politička je vyšetrovaná v súvislosti s podozrením z činu spojeného s terorizmom.Tugluková pôsobila ako právna zástupkyňa už zadržaných lídrov HDP.Momentálne turecké úrady zadržiavajú 12 poslancov parlamentu za HDP. Ich vzatie do väzby a vyšetrovanie bolo možné po tom, ako im parlament zrušil imunitu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a ďalší tureckí predstavitelia totiž obviňujú HDP zo stykov so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK), čo strana rozhodne odmieta.Na juhovýchode Turecka, kde väčšinu obyvateľstva tvoria Kurdi, vláda oficiálne prevzala správu nad 54 obcami, keď pred tým zosadila ich zvolených starostov. Neexistujú žiadne náznaky, že by úrady mali v pláne vypísať v tomto regióne nové voľby.