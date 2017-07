Turecká veľvyslankyňa: Nezabudneme na podporu SR po potlačenom puči

Hatice Asligülová Ügdülová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) – Turecko sa stále chce stať riadnym členom Európskej únie, pričom tento krok vníma ako svoju strategickú voľbu. Pri príležitosti nadchádzajúceho výročia potlačeného pokusu o štátny prevrat z 15. júla 2016 to dnes na pôde tureckej ambasády v Bratislave povedala turecká veľvyslankyňa v SR Hatice Asligülová Ügdülová.uviedla Ügdülová. Dodala však, že od vlaňajšieho pokusu o puč má mnoho Turkov pocit, že Európa ich zradila. Za vstup do Únie sa tak podľa jej slov v súčasnosti zasadzuje len približne 30 percent Turkov, zatiaľ čo pred začiatkom prístupových rokovaní (asi 12 rokov dozadu), ich bolo až okolo 75 percent.Turecko sa totiž podľa Ügdülovej ocitlo v ťažkých časoch, keďže okrem pučistov z teroristickej organizácie Fethullaha Gülena (FETÖ) bojuje v rovnakej dobe na svojom území aj s dvoma veľkými teroristickými organizáciami - Kurdskou stranou pracujúcich (PKK) a Islamským štátom (IS) a zároveň poskytuje útočisko vyše trom miliónom utečencom. Prirodzene tak po pokuse o prevrat očakávalo porozumenie a povzbudenie od svojich priateľov a spojencov vo svete. Dostalo sa mu ho však pomerne málo. Veľvyslankyňa v tejto súvislosti však zdôraznila, že práve Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktorá Ankare v tejto situácii podporu prejavila.povedala Ügdülová. Dodala, že Lajčák bol zároveň jedným z prvých ministrov krajín EÚ, ktorí Ankaru po zmarenom puči aj navštívili.Zo zosnovania pokusu o puč obviňuje Turecko exilového duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v USA a sieť jeho podporovateľov známu pod skratkou FETÖ, ktorú Ankara označuje za teroristickú organizáciu s politickými a ekonomickými ambíciami. Podľa Ügdülovej sa nijakí jej príslušníci na Slovensku nenachádzajú.dodala turecká veľvyslankyňa.