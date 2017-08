Turecká vládna strana AKP oslávila 16. výročie svojho založenia

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 14. augusta (TASR) - Za účasti najvyšších tureckých ústavných činiteľov - prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, premiéra Binaliho Yildirima - a tisícov ľudí sa dnes v Ankare konali oslavy 16. výročia založenia vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).Na podujatí v jednom z ankarských zábavných parkov chýbal jeden zo spoluzakladateľov AKP, niekdajší prezident krajiny Abdullah Gül. Neplatí to však o inom mužovi, ktorý stál spoločne so súčasným prezidentom Erdoganom pri vzniku strany - Bülentovi Arincovi.Očakávaným vrcholom osláv malo byť vystúpenie najvyššieho tureckého predstaviteľa.Erdogan bol v období rokov 2001-2014 predsedom AKP a v čase od roku 2003 do roku 2014 i tureckým premiérom.Po úspechu v prezidentských voľbách v auguste 2014 Erdogan v zmysle vtedy platnej ústavy krajiny vystúpil z radov AKP.Kontroverzne vnímaná novela ústavy, ktorú v plebiscite zo 16. apríla 2017 schválila tesná väčšina tureckej populácie, umožňuje hlave štátu opäť byť členom politickej strany, takže od mája je Recep Tayyip Erdogan opäť predsedom vládnej strany.