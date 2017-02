Turecké jednotky vstúpili do mesta al-Báb v severnej Sýrii

Turecký vojak stojí v tanku pri tureckom meste Akcakale na hraniciach so Sýriou Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 12. februára (TASR) - Tureckí vojaci spoločne s bojovníkmi zo spriatelených sýrskych povstaleckých síl vstúpili do mesta al-Báb, ktoré je poslednou baštou džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) v provincii Aleppo v severnej Sýrii. Oznámil to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan krátko pred odletom na návštevu Bahrajnu.Bojovníci IS, ktorí mali dosiaľ nad týmto mestom kontrolu, z neho podľa Erdogana začali postupne unikať.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii potvrdila prebiehajúce prudké boje sprevádzané ostreľovaním a náletmi zo strany tureckej armády na severných, západných a južných okrajoch al-Bábu.Prítomnosť tureckých zložiek v centre mesta al-Báb, ktoré leží 40 kilometrov južne od hraníc s Tureckom, SOHR nepotvrdilo.Turecké jednotky a sýrski povstalci mesto al-Báb obkľúčili zo severu, východu a západu, zatiaľ čo sýrskym vládnym jednotkám sa za podpory bojovníkov libanonského hnutia Hizballáh a náletov ruských lietadiel podarilo toto mesto a jeho okolie úplne obkľúčiť z južnej strany, informovalo ešte začiatkom týždňa SOHR.Ofenzíva v oblasti mesta al-Báb sa začala 10. decembra. Spustili ju sýrski povstalci, ktorých v rámci operácie Štít Eufratu podporujú aj turecké jednotky.