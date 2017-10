Turecké jednotky vstúpili do sýrskej provincie ovládanej al-Káidou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Idlib 13. októbra (TASR) - Obrnené vozidlá tureckej armády vošli dnes na územie severozápadnej Sýrie v rámci operácie, ktorá je zameraná na presadenie medzinárodne dohodnutej "deeskalačnej" zóny v provincii Idlib ovládanej členmi teroristickej siete al-Káida. Informovala o tom dnes Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Turecká armáda uviedla, že vo štvrtok večer začala operáciu s cieľom zriadiť "pozorovateľské body" v provincii Idlib. O počte vojakov či rozsahu nasadenej techniky sa nezmienila, píše agentúra AP.Denník Hürriyet napísal, že na misii sa zúčastňuje okolo 30 obrnených vozidiel a vyše 100 príslušníkov úderných a špeciálnych jednotiek, pričom viac vojakov by mali nasadiť v priebehu nasledujúcich dní.Podľa zdroja SOHR vyslalo Turecko do sýrskej provincie Idlib vo štvrtok večer takmer 16 obrnených vozidiel, päť tankov a vojenský personál. Zdroj dodal, že armádne vozidlá rozmiestnili v blízkosti priechodu na hranici Turecka s provinciou Idlib, ktorá sa nachádza medzi územím pod kontrolou kurdských bojovníkov a územím ovládaným sýrskymi povstalcami.Prvé prieskumné aktivity v provincii Idlib sa podľa oznámenia tureckej armády so začiatku tohto týždňa začali už v nedeľu. Vo vyhlásení z pondelka sa neuvádzalo, koľko vojakov sa na operácii zúčastňuje. V oblasti však tureckí vojaci podľa neho zriadia "pozorovateľské body".Agentúra AP dodala, že turecké sily v nedeľu bombardovali miesta pozdĺž štátnych hraníc v oblasti, ktorú ovládajú militanti napojení na organizáciu al-Káida.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že jeho krajina neumožní kurdským milíciám vytvoriť "teroristický koridor" spájajúci ich oblasti v severnej Sýrii so Stredomorím.