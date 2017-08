Turecké lietadlo núdzovo pristálo v Budapešti pre úmrtie pasažierky

Alitalia začiatkom mája 2017 požiadala vládu o zaradenie pod zvláštnu správu po tom, ako jej zamestnanci koncom apríla odmietli plán ozdravenia spoločnosti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 14. augusta (TASR) - Lietadlo tureckých aerolínií Turkish Airlines v nedeľu večer prerušilo let do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom pre úmrtie pasažiera a núdzovo pristálo na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti. Uviedol to dnes pre agentúru MTI hovorca spoločnosti Budapest Airport Mihály Hardy.Podľa údajov servera flightradar24.com stroj Boeing 737 letiaci z Ankary pristál v maďarskom hlavnom meste o 18.23 h.Hardy spresnil, že na palube zomrela staršia žena, ktorú už pri nástupe na let sprevádzal lekár. Lekári, ktorí prišli k lietadlu v Budapešti, mohli už iba skonštatovať jej smrť.