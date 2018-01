Turecké lietadlo zišlo v sobotu z dráhy pre problémy s pravým motorom

Na archívnej snímke lietadlo tureckej súkromnej spoločnosti Pegasus Boeing 737-800, ktoré zišlo z pristávacej dráhy a uviazlo v bahne po tom, ako pristálo na medzinárodnom letisku pri tureckom meste Trabzon v sobotu večer 13. januára 2018. Lietadlo uviazlo v bahne len niekoľko metrov od Čierneho mora. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lietadlo tureckej súkromnej spoločnosti Pegasus Boeing 737-800 zišlo z pristávacej dráhy a uviazlo v bahne po tom, ako pristálo na medzinárodnom letisku pri tureckom meste Trabzon v sobotu večer 13. januára 2018. Lietadlo uviazlo v bahne len niekoľko metrov od Čierneho mora. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 15. januára (TASR) - V pravom motore lietadla, ktoré v sobotu večer zišlo z pristávacej dráhy medzinárodného letiska pri tureckom meste Trabzon, došlo k prudkému zvýšeniu rýchlosti. V dôsledku toho sa stroj stočil doľava a zišiel po svahu takmer až k Čiernemu moru, pričom uviazol v bahne.Vyšetrovateľom incidentu to podľa tureckých médií povedali v pondelok samotní piloti lietadla, informovala agentúra AP.Osobné prúdové lietadlo Boeing 737-800 patriace leteckej spoločnosti Pegasus so 168 pasažiermi na palube priletelo v sobotu večer do severotureckého Trabzonu z metropoly Ankara. Po pristátí však stroj zišiel z pristávacej dráhy a uviazol v bahne len niekoľko metrov od Čierneho mora. Všetkých cestujúcich i posádku lietadla bezpečne evakuovali. Pri incidente sa nik nezranil.Piloti Boeingu podľa súkromnej tureckej tlačovej agentúry Dogan v pondelok vyšetrovateľom povedali, že lietadlo normálne pristálo na letisku. Neočakávané náhle zvýšenie rýchlosti v pravom motore však podľa nich následne spôsobilo, že nad strojom stratili kontrolu.Vedenie letiska Trabzon v pondelok informovalo, že podniká prípravné kroky na to, aby lietadlo z bahna vytiahlo.