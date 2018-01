Turecké orgány zatkli 11 osôb v súvislosti s ofenzívou v Sýrii

Tureckí vojaci stoja na obrnenom vozidle počas príprav na vojenskú ofenzívu do kurdskej enklávy v tureckej provincii Hatay pri hraniciach so Sýriou 23. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 24. januára (TASR) - Turecké orgány zatkli ďalších 11 ľudí, ktorí sa údajne zapojili do šírenia "teroristickej propagandy" prostredníctvom príspevkov v sociálnych médiách, týkajúcich sa prebiehajúcej vojenskej ofenzívy Turecka proti kurdským milíciám na severe Sýrie. Agentúra AP o tom informovala v utorok s odvolaním sa na správu tureckej štátnej tlačovej služby Anadolu.Spolu s uvedenou skupinou bolo pri policajných zásahoch v rôznych častiach Turecka zadržaných už približne 150 ľudí pre podozrenie z podporovania kurdských milícií v Sýrii, ktoré sú spriaznené so Spojenými štátmi, zatiaľ čo Ankara ich považuje za teroristickú organizáciu.Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) so sídlom v Paríži zatýkanie odsúdila akonamierený proti kritikom postupu Turecka.Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie v sobotu 20. januára. Ankara nazvala operáciu Olivová ratolesť a otvorila ňou nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.