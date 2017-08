Turecké úrady zatkli Rusa, ktorý chcel údajne zaútočiť na lietadlo USA

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 10. augusta (TASR) - Turecké bezpečnostné sily zadržali ruského občana, ktorý údajne plánoval zaútočiť dronom na americké vojenské lietadlo. Podľa Ankary má ísť o militanta extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), informovala dnes agentúra DPA.Muža menom Renat Bakijev zaistili v meste Adana na juhu Turecka. To leží neďaleko vojenskej základne Incirlik, z ktorej štartujú americké lietadlá útočiace na ciele IS v Sýrii a Iraku.Podľa tureckých štátnych médií chcel Bakijev pomocou dronu spôsobiť pád jedného z amerických lietadiel operujúcich na Incirliku. Dron plánoval kúpiť z peňazí, ktoré chcel vyzbierať od ďalších militantov oslovených prostredníctvom aplikácie Telegram. V rámci príprav útoku už vykonal aj vlastný prieskum v okolí základne.Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že džihádisti z IS už viackrát použili bezpilotné stroje, nesúce malé nálože, pri smrtiacich útokoch na území Iraku a Sýrie.Podľa adanskej polície mal Bakijev v úmysle zaútočiť aj na príslušníkov miestnej komunity šiitských alavitov, ktorých extrémisti z IS považujú za heretikov.Bakijeva už v minulosti v Turecku raz zatkli, a to pri pokuse o nelegálne prekročenie hraníc zo Sýrie.