Tureckí archeológovia veria, že objavili hrobku s telom sv. Mikuláša

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Antalya 5. októbra (TASR) - Tureckí archeológovia sa domnievajú, že sa im podarilo nájsť neporušenú hrobku svätého Mikuláša z Myry. Mala by sa nachádzať pod kostolom zasväteným tomuto uctievanému kresťanskému svätcovi, ktorý leží v meste Demre na juhu Turecka, informovala v stredu televízia BBC.Mikuláš sa narodil na južnom pobreží Malej Ázie (dnes Turecka) pravdepodobne okolo roku 270 n.l. Stal sa najprv diakonom a kňazom, neskôr biskupom v byzantskom meste Myra, dnes Demre v južnom Turecku.Zomrel v pokročilom veku okolo roku 343 n.l. a pochovali ho v Myre. Až doposiaľ sa predpokladalo, že v 11. storočí Mikulášove ostatky previezli do Bari na juhovýchode Talianska. Mali tak urobiť námorníci, ktorí sa obávali, že by sa svätcových ostatkov mohli zmocniť tureckí nájazdníci.Najnovší objav súvisí s archeologickým výskumom, ktorý už 20 rokov prebieha v Kostole sv. Mikuláša v Myre. Vedci za pomoci georadaru zistili, že pod súčasným kostolom sa nachádzajú pozostatky staršieho chrámu a neporušená hrobka, priblížil Cemil Karabayram, predstaviteľ regionálneho úradu pre archeologický výskum a pamiatky.uviedol Karabayram, ktorého dnes citoval denník Guardian.Pôvodný chrám v podzemí, v ktorom sa nachádza aj objavená hrobka, je podľa vedcov vo veľmi dobrom stave. Kvôli podlahovým kamenným reliéfom a mozaikám súčasného chrámu, ktoré sa budú v ďalšej fáze opatrne odstraňovať, je však zatiaľ nedostupný.Archeológovia dúfajú, že vnútri hrobky by následne mohli nájsť neporušené Mikulášovo telo. Domnievajú sa pritom, že telesné pozostatky, ktoré boli v 11. storočí odvezené do Bari, v skutočnosti patrili inému miestnemu kňazovi.Mikuláš sa podľa tradície preslávil svojou dobročinnosťou. Ešte počas života ho preto nazývali otcom sirôt, vdov a chudobných. Postupom času sa stal hrdinom mnohých legiend a inšpiráciou pre postavu Mikuláša, respektíve Santa Clausa, ktorá v mnohých krajinách sveta nosí deťom darčeky. Svätý Mikuláš patrí medzi najuctievanejších kresťanských svätcov a zvlášť veľkej obľube sa teší vo východných cirkvách.