Tureckí nacionalisti varujú, že kurdské referendum môže viesť k vojne

Kurdský bojovník, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 25. augusta (TASR) - Plánované referendum o nezávislosti kurdskej autonómnej oblasti na severe Iraku by mohlo byť považované za. Vyhlásil to vo štvrtok v Turecku predseda tamojšej nacionalistickej Strany národného hnutia (MHP) Devlet Bahčeli, ktorého vyjadrenia priniesli agentúry DPA a Anadolu.povedal v narážke na štátotvorné úsilie Kurdov, ktorí tvoria v Turecku početnú menšinu.dodal.Predmetom záujmu tureckej vlády, ktorá sa opakovane vyjadrila proti zámeru irackých Kurdov, je i ochrana práv obyvateľov turkménskej národnosti v Iraku.Referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu sa má uskutočniť 25. septembra. V stredu navštívil tento región turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, ktorý na otázku, či môže Turecko po referende uzavrieť svoju hranicu, odpovedal slovami: "Do tohto štádia sme ešte nedospeli."