Tureckí policajti zabili pri zásahu dvoch podozrivých členov IS

Istanbul 21. mája (TASR) - Dvoch mužov podozrivých z členstva v militantnej skupine Islamský štát (IS) zabili tureckí policajti pri operácii, ktorú v noci na dnes podnikli v Ankare. Informovala o tom dnes štátna tlačová agentúra Anadolu.Policajná razia v ankarskom byte sa skončila prestrelkou, zasahujúce jednotky následne našli zbrane a granáty. Zabití podozriví, mladí muži vo veku do 30 rokov, mohli podľa vyšetrovateľov pripravovať útok v tureckej metropole.Nočnú operáciu uskutočnila polícia podľa správy na základe informácií od muža z Azerbajdžanu, rovnako predpokladaného člena IS, ktorého zadržali tento týždeň v Istanbule. Nemenovaný podozrivý údajne oboch dnes zabitých mužov odviezol do Ankary.K razii došlo pred dnešným zjazdom tureckej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), na ktorom majú v Ankare zvoliť prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana znova za jej predsedu. Umožnilo to schválenie zmien ústavy zameraných na posilnenie právomocí hlavy štátu v aprílovom referende. Novelizovaná ústava už prezidentovi nezakazuje členstvo v politickej strane. Erdogan AKP zakladal a stál na jej čele 13 rokov, kým sa po dlhom pôsobení na poste premiéra nestal v roku 2014 prezidentom.Turecko zasiahla v posledných rokoch vlna útokov, ku ktorým sa v mnohých prípadoch prihlásili džihádisti z IS alebo kurdskí militanti. Počas ostatných novoročných osláv zabil ozbrojenec v nočnom klube v Istanbule 39 ľudí, zodpovednosť prevzal IS.