Tureckí poslanci sa opäť pobili pri schvaľovaní reformy ústavy

Nezávislá poslankyňa Aylin Nazliakaová sa na protest proti zmenám v ústave putami pripútala k rečníckemu pultu, 19. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 19. januára (TASR) - Turecká poslankyňa sa dnes pripútala k rečníckemu pultu v parlamente na protest proti navrhovaným zmenám v ústave, ktoré značne rozširujú právomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jej krok vyvolal potýčky medzi poslankyňami, z ktorých dve napokon skončili v nemocnici.Nezávislá poslankyňa Aylin Nazliakaová sa putami pripevnila k hlavnému mikrofónu, čím donútila podpredsedu tureckého parlamentu dvakrát prerušiť zasadnutie poslancov, ktorí aktuálne v druhom kole rokujú o schvaľovaní ústavných zmien.Počas nútenej prestávky sa skupina poslankýň z Erdoganovej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) pokúsila presvedčiť Nazliakaovú, aby svoj protest ukončila. Naopak členky opozičnej prokurdskej strany obkolesili rečnícky pult, aby tým vyjadrili podporu protestujúcej kolegyni.Televízne zábery z parlamentu ukazujú, že poslankyne si následne začali rozdávať údery, štuchance i facky. Nazliakaovú nakoniec z rokovacej sály vyviedli. Bolo to už po tretíkrát, čo rokovania o navrhovaných zmenách vyústili do šarvátok.Erdogan už dlho presadzuje novelu ústavy s odôvodnením, že Turecko bude silnejšie a stabilnejšie, ak bude mať prezidentský systém. Jeho kritici sa obávajú, že zmeny dajú prezidentovi priveľké právomoci a bude iba málo možností, ako ho kontrolovať.Celkovo má byť novelizovaných 18 zo 177 článkov tureckej ústavy. Poslanci o nich hlasujú postupne a každý z nich musí byť schválený osobitne v dvoch hlasovaniach. Pozmenená ústava sa napokon bude schvaľovať ako celok.Keď parlament zmenu ústavy schváli, mali by o nej ešte rozhodnúť tureckí občania v referende.