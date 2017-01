Tureckí poslanci schválili kľúčové články reformovanej ústavy

Poslanci v tureckom parlamente, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 13. januára (TASR) - Poslanci tureckého parlamentu schválili vo štvrtok a v noci nadnes tri kľúčové články novej ústavy, ktorá v krajine zavádza prezidentský systém.Články 6, 7 a 8 okrem iného rušia nezávislosť prezidenta od politických strán a dávajú mu právomoc vymenúvať a odvolávať ministrov. Parlament naopak stratí právomoc vyjadrovať nedôveru ministrom alebo vláde, informovala dnes agentúra Anadolu.Navrhované zmeny pri každom z troch hlasovaní podporilo 340, resp. 343 z 550 poslancov; k zákonodarcom vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) sa pridala aj časť ich kolegov z opozičnej ultranacionalistickej Strany národného hnutia (MHP).Celkovo má byť novelizovaných 18 zo 177 článkov tureckej ústavy. Poslanci o nich hlasujú postupne a každý z nich musí byť schválený osobitne v dvoch hlasovaniach minimálnym počtom 330 hlasov. Pozmenená ústava sa potom bude schvaľovať ako celok.Následne by sa k reforme mali vyjadriť občania v referende, ktoré by sa malo uskutočniť na jar.Jeden z poslancov AKP tento týždeň pohrozil, že ak súčasný parlament reformu neschváli, budú vypísané predčasné voľby.Na základe ústavnej reformy by mal prezident Recep Tayyip Erdogan získať rozsiahle výkonné právomoci, o ktoré sa dlhodobo usiluje. Podľa neho sa tým posilní stabilita tureckého politického systému.Okrem iného by nadobudol právo vládnuť prostredníctvom prezidentských dekrétov. Funkcia premiéra má byť zrušená a úloha parlamentu sa má obmedziť na legislatívne záležitosti; po novom by poslanci nemali schvaľovať rozpočet ani vyjadrovať dôveru vláde zostavenej prezidentom.Proti ústavnej reforme vystupujú poslanci centristickej a ľavicovej opozície, obávajúci sa posilnenia autoritárskych tendencií, oslabenia demokracie a poistiek proti zneužívaniu moci.