Tureckí vojaci prenikli do sýrskej provincie Idlib

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 9. októbra (TASR) - Turecké jednotky prenikli do provincie Idlib na severovýchode Sýrie v rámci operácie na presadenie medzinárodne dohodnutej "deeskalačnej" zóny. Informovala o tom dnes turecká armáda.Podľa nej vojaci prešli na sýrske územie deň predtým s cieľom začať v Idlibe s "prieskumnými aktivitami". Vo vyhlásení sa neuvádza, koľko vojakov sa operácie zúčastňuje. V oblasti však tureckí vojaci zriadia "pozorovateľské body".Agentúra AP pripomína, že turecké sily v nedeľu bombardovali miesta pozdĺž štátnych hraníc v oblasti, ktorú ovládajú militanti napojení na organizáciu al-Káida.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že jeho krajina neumožní kurdským milíciám "teroristický koridor" na spojenie ich oblastí zo severnej Sýrie so Stredomorím.Objavujú sa tiež správy, že rozmiestnenie tureckých vojakov by mohlo slúžiť aj na obmedzenie možných územných ziskov Američanmi podporovaných militantov.