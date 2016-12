Turecko a Rusko bombardovali pozície islamistov na severe Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turecká polícia zatkla 40 údajných členov Islamského štátu

Ankara 30. decembra (TASR) - Najmenej 12 militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zahynulo pri troch náletoch na severosýrske mesto al-Báb a jeho okolie, ktoré uskutočnili ruské vzdušné sily.Podľa vyhlásenia tureckých ozbrojených síl, na ktoré sa dnes odvoláva agentúra Reuters, v priebehu ostatných 24 hodín zahynul pri pozemných operáciách proti IS južne od mesta Azrak jeden turecký vojak a piati utrpeli zranenia.Turecké letectvo tiež uskutočnilo nálety v okolí mesta al-Báb, pričom zničilo 17 cieľov tzv. Islamského štátu a zlikvidovalo 26 jeho bojovníkov.Turecko poslalo v auguste na sever Sýrie v rámci operácie Štít Eufratu príslušníkov pechoty, aby sýrskym opozičným silám pomohli zlikvidovať militantov IS v pohraničnej oblasti a zabránili sýrskym Kurdom dosiahnuť väčšie územné zisky.Odvtedy zahynulo na severe Sýrie najmenej 39 tureckých vojakov.Turecká polícia zatkla dnes - počas razií v južnej časti krajiny - približne 40 údajných príslušníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu v tejto súvislosti informovala, že špeciálne policajné komandá podporované obrnenými vozidlami a vrtuľníkmi podnikli razie v meste Adana.Zatknuté osoby sú podozrivé z členstva v extrémistickej skupine a zo šírenia propagandy IS.V Turecku sa od roku 2015 odohrala séria bombových útokov s množstvom obetí. V ich pozadí stáli buď militanti IS alebo kurdskí separatisti.Tureckí vojaci v rámci operácie nazvanej Štít Eufratu vstúpili 24. augusta do Sýrie, pričom podporujú protivládnych sýrskych povstalcov. Ich cieľom je vytlačiť z prihraničnej oblasti džihádistov z IS i kurdské milície.