Turecko deportovalo spravodajcu BBC pre Blízky východ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 30. júna (TASR) - Novinárovi britskej spravodajskej televízie BBC turecké orgány odopreli vstup do krajiny a deportovali ho do Iraku. Incident sa stal na Atatürkovom medzinárodnom letisku v ázijskej časti tureckej metropoly Istanbul.Informovali o tom dnes televízia BBC i samotný novinár.oznámil na Facebooku spravodajca BBC pre oblasť Blízkeho východu Jiyar Gol, ktorého citovala agentúra DPA.Gol výrazne pokrýval problematiku Kurdov v tejto oblasti. Či bola dôvodom novinárovej deportácie konkrétna reportáž, alebo mala iné pozadie, nie je jasné.Novinára deportovali do kurdskej oblasti v Iraku, odkiaľ pôvodne cestoval. Gol sa teraz plánuje presunúť do Londýna.Turecko v poslednom čase zintenzívňuje zásahy proti domácim a zahraničným novinárom, ktorým bráni v činnosti alebo ich rovno deportuje preč z krajiny.Turecké orgány v súčasnosti zadržiavajú vo väzbe 165 pracovníkov médií. Okrem iných tiež nemeckého spravodajcu Deniza Yücela, vyplýva zo štatistík Európskej federácie novinárov (EFN). Väčšina z nich čelí obvineniam zo zločinov súvisiacich s terorizmom.V indexe hodnotenia slobody tlače realizovanom medzinárodnou organizáciou Reportéri bez hraníc (RSF) sa Ankara medzi 180 hodnotenými krajinami nachádza na 155 mieste.