Turecko dosiahlo zadržanie ďalšieho nemeckého občana v zahraničí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev/Kolín nad Rýnom 18. októbra (TASR) - O zadržaní ďalšieho nemeckého občana v zahraničí, tentoraz na Ukrajine, opäť z iniciatívy Turecka cestou Interpolu informoval v utorok Západonemecký rozhlas (WDR).Zadržaným je Kemal K. z Kolína nad Rýnom, ktorého ukrajinské úrady zadržali na základe tzv. červenej poznámky Interpolu na podnet Turecka. Ukrajina skúma teraz možnosť vydania muža, ktorý nesmie opustiť krajinu, do Turecka.Ako zistili investigatívni novinári WDR, ako aj Severonemeckého rozhlasu (NDR) a mienkotvorného denníka Süddeutsche Zeitung, Kemala K. zadržiavajú v Kyjeve už od júla.V júni Nemecko odmietlo jeho vydanie do Turecka.Prípad má analógiu s kauzou Dogana Akhanliho, nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu, ktorého zadržali v Španielsku a o ktorého nevydaní do Turecka sa rozhodlo iba minulý týždeň. Do Nemecka by sa mal vrátiť tento týždeň.Kemal K. pracoval v Turecku pre tamojších komunistov. Medzičasom 52-ročný muž neskôr ušiel do Nemecka, kde sa dočkal udelenia občianstva. Ide o prevádzkovateľa stánku v Kolíne nad Rýnom, ktorý však naďalej má i turecké občianstvo. Politicky aktívny nie je už niekoľko rokov.Manželkou zadržaného je Ukrajinka, na cestu tam sa vydal Kemal K. zo súkromných dôvodov napriek varovaniam úradov, ktorého upozorňovali na možnosť zadržania v zahraničí.O jeho prípadnom vydaní do Turecka by sa malo rozhodnúť do konca novembra.