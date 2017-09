Turecko, Irán a Irak zvažujú protiopatrenia pre kurdské referendum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 21. septembra (TASR) - Turecko, Irán a Irak sa dohodli, že zvážia protiopatrenia proti kurdskému severoirackému regiónu v súvislosti s jeho plánovaným referendom o nezávislosti. Informovalo o tom dnes turecké ministerstvo zahraničných vecí.Šéfovia diplomacií týchto troch krajín v spoločnom vyhlásení vyjadrili obavy, že referendum ohrozí to, čo Irak získal v boji s Islamským štátom, a zopakovali tiež obavy z potenciálnych nových konfliktov v regióne.Vo vyhlásení nie sú podrobnosti o možných protiopatreniach, ale ministri, ktorí sú v New Yorku na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. Taktiež vyjadrili svoje "pevné odhodlanie" zachovať irackú územnú a politickú jednotu, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na turecký rezort diplomacie.Referendum, plánované na 25. septembra, vystrašilo susedov Iraku - Turecko, Irán a Sýriu -, ktorí sa obávajú, že hlasovanie povzbudí ich vlastné kurdské menšiny, aby sa snažili o odtrhnutie. Nesúhlas s referendom vyjadrili aj Spojené štáty.Iracký premiér Hajdar Abádí vyzval v utorok región Kurdistan, aby zrušil sporné referendum po tom, ako prezident Kurdistanu Masúd Barzání dal Bagdadu trojdňové ultimátum, aby predložil Arbílu dohodu, ktorá bude k plánovanému referendu dobrou alternatívou.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že jeho krajina zváži uvalenie sankcií na iracký autonómny región Kurdistan v súvislosti s jeho referendom o nezávislosti. Tureckí vojaci tiež pri hraniciach so severným Irakom vykonávajú vojenské cvičenia, pripomína Reuters.