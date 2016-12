Turecko nepotvrdilo, že video IS zachytáva upálenie jeho vojakov

Na videu zverejneného 20. januára 2015 militantami z organizácie Islamský štát (IS) japonskí rukojemníci. Video zverejnené na internete údajne zachytáva, ako sa organizácia Islamský štát (IS) vyhráža zabitím dvoch japonských rukojemníkov, ak jej do 72 hodín nezaplatia výkupné 200 miliónov dolárov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 27. decembra (TASR) - Turecko nemá informácie potvrdzujúce pravosť videozáznamu zverejneného na internete extrémistickou organizáciou Islamský štát, na ktorom militanti upália v Sýrii zaživa dvoch tureckých vojakov. Uviedol to dnes turecký vicepremiér Numan Kurtulmuš." uviedol Kurtulmuš.Zároveň varoval novinárov a používateľov sociálnych sietí, aby video nešírili, pretože slúži teroristickým účelom a "".Turecko minulý týždeň na niekoľko hodín zablokovalo sociálne siete po tom, ako sa na internete objavilo video, na ktorom militanti z IS upaľujú zaživa dvoch údajne tureckých vojakov oblečených v oranžových väzenských overaloch. Video má 19 minút a je vyhotovené vo vysokom rozlíšení.Tureckí vojaci v rámci operácie nazvanej Štít Eufratu vstúpili do Sýrie 24. augusta, pričom podporujú protivládnych sýrskych povstalcov. Ich cieľom je vytlačiť z prihraničnej oblasti džihádistov z IS i kurdské milície.