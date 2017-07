Turecko odmieta návrh na upustenie od prístupových rokovaní s EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 6. júla (TASR) - Turecko odmieta akékoľvek návrhy na upustenie od prístupových rokovaní s EÚ v prospech spolupráce v iných oblastiach. Vyhlásil to dnes turecký minister pre európske záležitosti Ömer Čelik pred hlasovaním Európskeho parlamentu (EP) ohľadom pozastavenia prístupového procesu krajiny.Čelik to uviedol počas návštevy eurokomisára pre rozšírenie Únie Johannesa Hahna v Ankare, informuje agentúra Reuters. Čelik spresnil, že z takéhoto prístupu nebude mať nikto osoh.Európski zákonodarcovia v stredu vyzvali na pozastavenie prístupových rokovaní Turecka s EÚ, argumentujúc, že tvrdé opatrenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana voči svojim oponentom znamenajú, že Ankara nespĺňa demokratické kritériá bloku. Všeobecne sa očakáva, že daný návrh dnes ľahko prejde.Európsky parlament má však na túto záležitosť iba obmedzený vplyv; Európska komisia i vlády jednotlivých členských štátov EÚ ignorovali výzvy na oficiálne pozastavenie tohto procesu, ktorý je už beztak v patovom stave.povedal Hahn, pričom vyjadril nádej na interakciu medzi oboma stranami.Lídri EÚ kritizujú Erdoganov prístup k jeho oponentom pred aj po vlaňajšom neúspešnom pokuse o vojenský prevrat. Nechcú však podkopať dohodu, na základe ktorej Turecko účinne zastavuje migrantov smerujúcich do Grécka, čím Ankara pomáha uľahčiť krízu ohrozujúcu jednotu Únie, všíma si Reuters.