Turecko označilo plánované kurdské referendum za veľkú chybu

Foto: www.ibtimes.co.uk Foto: www.ibtimes.co.uk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 9. júna (TASR) - Turecko kritizuje vedúcich predstaviteľov irackých Kurdov za ich rozhodnutie usporiadať referendum o vyhlásení nezávislosti ich autonómnej oblasti od Iraku. Turecko tento ich krok označuje za, informuje agentúra AP.Turecké ministerstvo zahraničných vecí dnes vo svojom vyhlásení označilo územnú celistvosť Iraku za podmienku trvalej stability v tejto krajine, a preto vyzvalo irackých Kurdov, aby sa stali súčasťou snáh o posilnenie jednotky Iraku.Masúd Barzání, ktorý je vodcom kurdskej autonómnej oblasti na severe Iraku, tento týždeň avizoval plány na konanie referenda o nezávislosti tohto regiónu od zvyšku Iraku.Plebiscit by sa mal konať 25. septembra, a to v troch regiónoch, ktoré sú súčasťou kurdskej autonómie, ale aj v oblastiach, o ktoré sa vlády Kurdistanu a Iraku sporia.Zorganizovanie nezáväzného referenda avizoval Barzání už začiatkom roka 2016 s tým, že by podľa neho neznamenalo vyhlásenie štátnosti, ale bolo by skôr zamerané na vyjadrenie vôle obyvateľov regiónu, ktorú by v primeranom čase a podmienkach realizovalo kurdské politické vedenie.Turecko, ktoré na svojom vlastnom území zápasí s kurdskými radikálmi, je dlhodobo proti snahám Kurdov o dosiahnutie nezávislosti.Podobný postoj ako Turecko majú aj ďalšie štáty v regióne, najmä susedia Iraku s veľkými kurdskými menšinami. USA tiež podporujú, aby iracký Kurdistan zostal súčasťou Iraku.