Turecko plánuje postaviť múry popri hraniciach s Irakom a Iránom

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 1. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes oznámil, že jeho krajina plánuje postaviť múry popri svojich hraniciach s Irakom a Iránom. Budú podobné ako ten, ktorý v súčasnosti Turci stavajú na hranici so Sýriou.Erdogan informoval, že Turecko zatiaľ dokončilo výstavbu 650-kilometrového úseku múru popri 911 kilometrov dlhej hranici so Sýriou.Turecko začalo stavať múr v roku 2014, aby posilnilo svoju bezpečnosť, a to tým, že zabráni kurdským militantom, bojovníkom Islamského štátu a utečencom zo Sýrie prenikať na svoje územie.Erdogan dnes ešte povedal, že Turecko má v úmysle postaviť bariéru po celej dĺžke svojej hranice so Sýriou. Prezident dodal: "To isté urobíme popri irackej hranici a na vhodných miestach na iránskej hranici."