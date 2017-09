Turecko pohrozilo irackým Kurdom zatvorením ropovodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 25. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil dnes zatvorením ropovodov z irackého autonómneho regiónu Kurdistan, v ktorom prebieha referendum o nezávislosti.varoval Erdogan, ktorého citovala agentúra DPA.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu zasa pohrozil okamžitou vojenskou operáciou, ak by Kurdi napadli tamojšiu turkménsku komunitu.Podľa agentúry Anadolu Čavušoglu taktiež oznámil, že Turecko už nebude poskytovať "podporu pri vojenskom výcviku (kurdských) síl péšmarga", ale bude spolupracovať predovšetkým s vládou v Bagdade.Aj ústredná iracká vláda pohrozila vojenskou intervenciou, ak by referendum viedlo k násilnostiam. Okrem toho iracký parlament schválil dnes uznesenie vyzývajúce na odovzdanie ropných polí v spornom meste Kirkúk pod jej správu. Zároveň vyzval na odvolanie štátnych úradníkov, ktorí sa zúčastnili na referende.Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání povedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Proti referendu sa vyslovili okrem Iraku a Turecka aj Irán, USA a OSN. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát, dodala agentúra Anadolu.Volebná komisia dnes podvečer oznámila, že v referende doteraz hlasovalo viac ako 70 percent z približne 5,6 milióna oprávnených voličov. Zároveň uviedla, že hlasovanie bolo predĺžené o jednu hodinu do 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ).