Turecko stavia vyše 50 nových väzníc s najvyšším stupňom ochrany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 7. septembra (TASR) - Turecká vláda stavia vyše 50 nových väzníc, ktoré majú Ankare pomôcť pri riešení narastajúceho počtu odsúdených v súvislosti s vlaňajším pokusom o vojenský prevrat v krajine.Potvrdil to dnes turecký minister spravodlivosti Abdulhamit Gül, ktorého cituje agentúra DPA. Každé zo vznikajúcich zariadení má kapacitu 1000 väzňov a bude zaradené do kategórie väzníc s najvyšším stupňom stráženia.Počas mimoriadneho stavu, ktorý vstúpil do platnosti po nevydarenom prevrate, turecké úrady uväznili viac než 50.000 osôb. Počet zadržaných vzrástol aj vďaka rozsiahlemu zatýkaniu kurdských aktivistov, ktorí sú často obviňovaní z terorizmu.Po pokuse o prevrat prepustili alebo suspendovali aj viac než 150.000 príslušníkov armády a zamestnancov štátneho i súkromného sektora. Na rozsiahly zákrok reagovali s obavami ľudskoprávne skupiny i viaceré západné vlády.Turecká vláda však tvrdí, že tieto "čistky" sú oprávnené vzhľadom na závažnosť hrozieb, ktorým je krajina vystavená. Ankara obviňuje zo zosnovania prevratu exilového duchovného Fethullaha Gülena a jeho stúpencov.