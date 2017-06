Turecko súdi desaťtisíce obvinených z hanobenia prezidenta či štátu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 29. júna (TASR) - Turecké úrady začali trestné stíhanie voči 3658 osobám obvineným z hanobenia prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v roku 2016. S odvolaním sa na oznámenie ministerstva spravodlivosti o tom dnes informovala štátna turecká tlačová agentúra Anadolu.Pod všeobecne naformulované znenie prečinu hanobenia Turecka, tureckého národa a tureckých vládnych orgánov spadali iba za jeden rok procesy vedené proti 46.193 obvineným.Prezidentovi kritici argumentujú, že zákon o urážkach Ergodan zneužíva na zastrašovanie a trestanie svojich oponentov. Norma sa pritom v Turecku dlho neuplatňovala, pripomenula agentúra DPA.Vlani napríklad usvedčili Miss Turecko z urážky prezidenta Erdogana na sociálnych sieťach.Spor súvisiaci s uplatňovaním tejto normy sa dostal až do Nemecka. Erdogan ako súkromná osoba zažaloval tamojšieho komika Jana Böhmermanna za to, že 31. marca vo vysielaní televízie ZDF predniesol báseň, ktorá ho zosmiešňovala. Böhmermanna začali trestne stíhať, čo umožnil súhlas nemeckej vlády. Trestné stíhanie bolo neskôr zastavené. Prezident na to využil dlho neaktívny článok hanobenia orgánov a predstaviteľov cudzích štátov, o ktorého odstránení z trestného zákonníka rozhodol začiatkom júna nemecký parlament.Erdogan sa stal tureckým prezidentom po tom, ako pôsobil viac než desaťročie na poste premiéra.