Turecko údajne stavia múr na hranici s Iránom

Na archívnej snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 8. augusta (TASR) - Turecko začalo s konštrukciou múru na hranici s Iránom. Informovala o tom dnes turecká súkromná tlačová agentúra Dogan s tým, že Ankara tam buduje podobnú bariéru ako na hranici so Sýriou.Podľa správy si miesto výstavby múru dnes prezrel guvernér provincie Agri, Süleyman Elban. Turecké úrady tam údajne dali vystavať bariéru z prenosných kvádrov dva metre širokú a tri metre vysokú.Ako napísala agentúra AP, Turecko stavia tento bezpečnostný múr na niektorých častiach hranice s Iránom. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zastaviť prenikanie kurdských militantov a pašerákov na turecké územie.Plán na vybudovanie múra na hranici s Iránom a Irakom oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v januári. Podobná bariéra by mala vyrásť aj na 911-kilometrovej hranici Turecka so Sýriou.