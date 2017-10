Turecko uzavrie svoj vzdušný priestor pre lety do irackého Kurdistanu

Kurdi, archívne foto. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Kirkúk 16. októbra (TASR) - Turecko dnes oznámilo, že sa rozhodlo uzavrieť svoj vzdušný priestor pre lety smerujúce ako do, tak aj z poloautonómneho irackého regiónu Kurdistan. Ankara sa zároveň rozhodla začať proces odovzdania kontroly nad hraničným priechodom do irackého Kurdistanu do rúk ústrednej irackej vlády.Novinárom to po dnešnom zasadnutí vládneho kabinetu povedal podpredseda tureckej vlády Bekir Bozdag. K oznámeniu došlo v čase eskalujúceho napätia medzi Bagdadom a irackým Kurdistanom.Vzťahy vyhrotilo referendum o nezávislosti Kurdistanu, ktoré sa konalo 25. septembra a rozhnevalo Bagdad i susedné krajiny, kde žijú početné kurdské menšiny. Podľa oficiálnych výsledkov sa za odtrhnutie od Iraku vyslovilo viac než 92 percent zúčastnených voličov. Vláda v Bagdade tvrdí, že referendum sa konalo v rozpore s ústavou, a výsledky hlasovania neuznáva.Bagdad už uvalil na Kurdistan zákaz medzinárodných letov. Podľa irackej vlády budú lety obnovené, ak tamojšie úrady odovzdajú kontrolu nad letiskami ústrednej vláde. Sporné referendum zároveň vyvolalo znepokojenie aj u susedov Iraku - v Turecku, Iráne a Sýrii - vzhľadom na obavy, že podporí separatistické snahy kurdských menšín na ich územiach.Pozemné sily irackej vlády dnes dobyli oblasť ležiacu neďaleko mesta Kirkúk, kde sa nachádzajú veľké ropné polia, ktoré doteraz ovládali kurdskí povstalci. Po prvých správach o bojoch v Kirkúku a jeho okolí sa podľa agentúry AP kurdské sily začali sťahovať z mesta takmer bez boja.Turecko operáciu slovne podporilo, podľa Bozdaga sa však udialadodal Bozdag.