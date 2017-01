Turecko víta americký plán na vytvorenie bezpečných zón v Sýrii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 26. januára (TASR) - V reakcii na zámer Spojených štátov vytvoriť v Sýrii "" dnes Turecko pripomenulo, že vždy podporovalo túto myšlienku.Uviedol to dnes v Ankare hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí Hüseyin Müftüoglu. Poukázal pritom na príklad sýrskeho mesta Džarablús, kam sa vrátili tisícky Sýrčanov, keď odtiaľ Tureckom podporované jednotky sýrskej ozbrojenej opozície vyhnali jednotky extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Podľa neho ide o dobrý príklad, čo sa v Sýrii dá dosiahnuť.K najnovšiemu americkému plánu sa hovorca zatiaľ odmietol vyjadriť s tým, že Turecko ho bude bližšie komentovať až po tom, ako sa s ním oboznámi.Americké médiá v noci nadnes informovali, že prezident USA Donald Trump nariadil ministerstvám zahraničných vecí a obrany USA pripraviť do 90 dní plán vytýčeniapriamo v krajine sužovanej občianskou vojnou, ale aj v. Vysídlení Sýrčania by v nich mali nájsť dočasné útočisko, kým ich nebude možné presunúť inam.Ďalším plánovaným krokom Trumpa je podľa zverejneného návrhu pozastavenie vydávania amerických víz občanom Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie, teda prevažne moslimských krajín, a to na minimálne 30 dní.Očakáva sa, že Trump uvedené výkonné nariadenie podpíše ešte tento týždeň, pričom nie je jasné, či bude jeho obsah dovtedy nejako upravený.