Turecko: Vojenská akcia proti Asadovi je primeranou odpoveďou

Na archívnej snímke sýrsky prezident Bašár Asad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 14. apríla (TASR) - Spoločná vojenská operácia USA, Británie a Francúzska proti sýrskym vládnym cieľom jev sýrskom meste Dúmá. Vyhlásilo to v sobotu turecké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že z vykonania tohto útoku je podozrivý sýrsky režim.Podľa tureckého ministerstva má sýrsky prezident Bašár Asad na svedomí zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Ankara považuje za dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo zaručilo, že takéto zločiny neostanú nepotrestané.Irán odsúdil sobotné vzdušné útoky na Sýriu a označil ich za porušenie medzinárodného práva a sýrskej územnej integrity. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Irán je proti používaniu chemických zbraní, ale rovnako tak odmieta nedokázané obvinenia z ich použitia ako zámienku pre vojenské intervencie v členských štátoch Organizácie Spojených národov.Severoatlantická aliancia vydala rázne vyhlásenie na podporu svojich troch spojencov, ktorí podnikli vojenský útok na Sýriu po minulotýždňovom údajnom chemickom útoku v meste Dúmá.Šéf NATO Jens Stoltenberg uviedol, že AlianciaÚtok spojencov podľa neho. Podľa agentúry AP dodal, žeGenerálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že pozorne sleduje správy o útokoch USA, Británie a Francúzska na Sýriu. Konštatoval, že krajiny sú zaviazané konať v rámci smerníc Charty OSN aTaktiež povedal, že akékoľvek použitie chemických zbraní je odpudivé a utrpenie, ktoré spôsobuje, je strašné. Vyzval členské štáty OSN, aby prejavili zdržanlivosť a vyhli sa akýmkoľvek akciám, ktoré by mohli situáciu eskalovať.Nemenovaný izraelský predstaviteľ reagoval pozitívne na sobotné útoky na Sýriu a pripomenul, že prezident USA dal jasne najavo, že použitie chemických zbraní je za pomyselnou hranicou, ktorá by nemala byť prekročená. Predstaviteľ podľa agentúry DPA varoval, že Sýria sa sama ohrozuje svojimia tým, že slúži ako základňa pre Irán.Stovky Sýrčanov demonštrovali v sobotu ráno na Umajovskom námestí v Damasku a mnohí z nich mávali sýrskymi, ruskými a iránskymi vlajkami na znak odporu po spoločných vzdušných útokoch USA, Británie a Francúzska.skandovali. Sýrska štátna televízia vysielala naživo z námestia, kde sa mohutný dav civilistov miešal s mužmi v uniformách či zákonodarcami.Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová vyhlásila, že sobotná spoločná vojenská operácia s USA a Britániou proti Sýrii mala za cieľ tri lokality a Rusko bolo vopred informované.Uviedla, že útoky boli zamerané nasýrskeho programu chemických zbraní a naPodľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Yva Le Driana operácia necielila na sýrskych spojencov alebo civilistov, ale na vládu prezidenta Asada pre jej údajné využitie chemických zbraní. Sýrska vláda popiera, že by ich použila, pripomína agentúra AP.