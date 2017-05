Turecko vydalo zatykače na 85 zamestnancov ministerstiev

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 16. mája (TASR) - Turecká vláda vydala zatykače na dovedna 85 zamestnancov ministerstva školstva a ministerstva energetiky. K takémuto zásahu Ankara pristúpila v súvislosti s vyšetrovaním siete prívržencov exilového duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v USA, ktorého obviňuje zo zosnovania vlaňajšieho pokusu o puč. Informovala o tom dnes spravodajská stanica CNN Türk.Turecké úrady doposiaľ zatkli pri raziách voči Gülenovým prívržencom okolo 50.000 ľudí. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý sa dnes vo Washingtone stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, žiada Spojené štáty o vydanie Gülena. Samotný duchovný však akékoľvek obvinenia z účasti na vojenskom prevrate odmieta.Nijaké podrobnosti ohľadne najnovšej vlny zatykačov na ministerských pracovníkov doposiaľ známe nie sú, k ich vydaniu však došlo po tom, ako v pondelok pre obvinenie z šírenia teroristickej propagandy vzali do väzby redaktora on-line vydania opozičného denníka Cumhuriyet Oguza Güvena.Güven sa tak pridal k desiatkam doposiaľ zadržaným novinárov Cumhuriyetu, ktorým pre podporu Gülena hrozia väzenské tresty až do výšky 43 rokov.Po zmarenom júlovom pokuse o prevrat došlo v Turecku k rozsiahlym čistkám. V rámci nich bolo zo štátnej správy, bezpečnostných zložiek či univerzít, ale aj ďalších odvetví prepustených či postavených mimo služby už celkovo približne 150.000 ľudí.