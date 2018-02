Turecko vyslalo vojenský konvoj do severnej Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 5. februára (TASR) - Turecký vojenský konvoj vyslali do severozápadnej Sýrie, aby tam zriadil pozorovateľské stanovište. Informovala o tom v pondelok turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.Konvoj už dorazil do oblasti v západnej časti vidieka provincie Aleppo a zriadi štvrté turecké stanovište v najväčšej bašte povstalcov v Sýrii, informovala v pondelok agentúra AP.Turecko začalo rozmiestňovať ozbrojené sily na severozápade Sýrie vlani v októbri - plnia tam pozorovateľskú úlohu v súlade s dohodou o, uzatvorenou spoločne s Iránom a Ruskom, ktorá má stabilizovať línie konfliktu v Sýrii, zmietajúcej sa vo vojne.Vyslanie tureckých konvojov sa uskutočňuje v období zvýšeného napätia medzi povstalcami a provládnymi silami na ich spoločnej hranici. Napätie sa zhoršilo, keď sýrska vláda v januári opäť prevzala kontrolu nad leteckou základňou, o ktorú súperili obe znepriatelené strany.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii hlásila, že konvoj desiatok obrnených vozidiel v pondelok skoro ráno prekročil hranicu z Turecka na územie ovládané povstalcami.Podobný konvoj zasiahla minulý týždeň v utorok bomba uložená v aute, a to práve vtedy, keď kolóna prechádzala cez povstalecké územie. Nie je jasné, kto mal útok na svedomí. Zahynul pri ňom civilista, ktorý patril ku konvoju.