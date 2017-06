Turecko vyšle vojakov do Kataru, rozhodol parlament v Ankare

Turecký parlament Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 7. júna (TASR) - Turecký parlament dnes na plenárnom zasadaní v Ankare schválil návrh zákona, v zmysle ktorého Turecko vyšle vojakov do Kataru. Rozhodnutie prichádza v čase diplomatickej roztržky medzi Katarom a viacerými krajinami regiónu.Turecký zákonodarný zbor už v roku 2015 schválil dohodu s Katarom, v zmysle ktorej tam Turecko v rámci širšej obrannej koalície zriadi vojenskú základňu.Terajšie rozhodnutie poslancov znamená, že spolupráca vo vojenskej oblasti dostane zákonnú podobu v dvoch oblastiach. Tie sa týkajú vyslania príslušníkov tureckých ozbrojených síl do Kataru a spolupráce oboch krajín pri výcviku policajných síl. Početnosť tureckého armádneho kontinentu, ani termín jeho vyslania predbežne nie sú známe.Od pondelkového rána už deväť krajín regiónu oznámilo, že prerušuje diplomatické vzťahy s Katarom pre údajnú podporu teroristických organizácií a zasahovanie do ich vnútorných záležitostí.K tomuto kroku sa odhodlali Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Egypt, Jemen, Líbya, Mauricius, Mauritánia a Maledivy. Jordánsko z podobných príčin oznámilo zníženie úrovne diplomatických vzťahov s Katarom.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v utorok kritizoval snahy o izoláciu Kataru. Parlament v Ankare dnes konal z iniciatívy vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).