Turecko zaslalo druhú žiadosť o vydanie aktérov prevratu z Grécka

Ankara 27. januára (TASR) - Turecké ministerstvo spravodlivosti dnes zaslalo Grécku druhú žiadosť o vydanie ôsmich príslušníkov tureckej armády zapletených do neúspešného pokusu o vojenský prevrat, ktorý sa v Turecku odohral v júli 2015.Druhá žiadosť bola zaslaná deň po tom, ako grécky najvyšší súd rozhodol, že ôsmich tureckých vojakov, ktorí po pokuse o prevrat v Turecku ušli na vrtuľníku zo svojej vlasti do Grécka, do Turecka nevydá.Predsedajúci sudca Jorgos Sakkas pri zdôvodňovaní verdiktu uviedol, že príslušníkov armády by pravdepodobne v prípade návratu do Turecka nečakal spravodlivý súdny proces.Osem tureckých vojakov bojovalo proti svojmu vydaniu z Grécka do Turecka v šesťmesačnej právnej bitke. Argumentovali, že ak by sa vrátili do vlasti, vo väzení by museli znášať kruté zaobchádzanie.Grécke súdy nižšieho stupňa vydávali počas série samostatných pojednávaní protichodné verdikty k vydaniu vojakov.Tento prípad skomplikoval už aj tak zložité vzťahy medzi Gréckom a Tureckom. Okrem tejto kauzy majú Grécko a Turecko aj spory ohľadom rozdeleného Cypru a hraníc v Egejskom mori.K pokusu o vojenský prevrat v Turecku došlo 15. júla 2016. Vládnym silám sa ho však podarilo rýchlo potlačiť. O život prišlo vyše 200 ľudí a ďalších asi 1500 utrpelo zranenia. Zo zodpovednosti za prípravu puču turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil v exile žijúceho duchovného Fethullaha Gülena. Ten však jeho obvinenie odmietol.