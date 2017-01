Turecko znovu otvorilo svoje veľvyslanectvo v Líbyi

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 30. januára (TASR) - Turecko dnes opätovne otvorilo svoje veľvyslanectvo v Líbyi; stalo sa tak dva a pol roka po tom, ako ambasádu zatvorilo z bezpečnostných dôvodov. Turecko je v poradí druhým štátom, ktorý obnovil svoju diplomatickú misiu v tejto nepokojnej severoafrickej krajine.Ankara zatvorila svoje veľvyslanectvo v roku 2014, keď rôzne frakcie bojovali o kontrolu nad krajinou, uvalenou do nestability po zvrhnutí dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího. Prvou krajinou, ktorá znovu otvorila v Líbyi svoje veľvyslanectvo, sa tento mesiac stalo Taliansko.Obe ambasády sa nachádzajú v Tripolise približne 600 metrov od seba.uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré cituje agentúra Reuters.V roku 2014 boje medzi ozbrojenými skupinami podporujúcimi opozičné politické frakcie vyústili do vzniku dvoch konkurenčných vlád so sídlom v hlavnom meste a vo východnej časti krajiny. Od vlaňajška sa snaží v Tripolise uplatniť aj tretia vláda, ktorú podporuje OSN.Turecký veľvyslanec sa v čase uzatvorenia ambasády nachádzal v susednom Tunisku, zatiaľ čo turecký generálny konzulát v meste Misuráta fungoval bez prerušenia.doplnil turecký rezort diplomacie.