Turecký premiér: Nemecko si musí vybrať medzi Ankarou a pučistami

Turecký premiér Benali Yildirim, archívne foto.

Istanbul 16. mája (TASR)

Istanbul 16. mája (TASR) - Nemecko sa musí rozhodnúť, či chce stáť na strane svojho spojenca Turecka alebo údajných osnovateľov prevratu. V čase opätovného napätia vo vzťahoch medzi oboma krajinami to dnes povedal turecký premiér Binali Yildirim.Yildirim vo vystúpení pred členmi svojej strany kritizoval rozhodnutie nemeckých orgánov udeliť azyl tureckým vojakom, ktorých Ankara obviňuje z účasti na vlaňajšom zmarenom pokuse o prevrat. Podľa tureckého premiéra ide oS výzvou, aby si Nemecko vybralo, Yildirim dodal:namiesto skupín, ktoré Turecko pokladá za teroristické organizácie. Patria k nim kurdskí militanti a sieť tureckého duchovného Fethullaha Gülena.Turecké vedenie obviňuje Gülena a jeho hnutie z prípravy štátneho prevratu, čo vplyvný kazateľ žijúci v exile v Spojených štátoch popiera.Rozhodnutie o azyle pre niektorých tureckých vojakov už viedlo Ankaru k tomu, že odmietla žiadosť nemeckých poslancov o to, aby mohli navštíviť približne 270 nemeckých vojakov pôsobiacich v rámci koalície proti tzv. Islamskému štátu (IS) na základni v Incirliku.Odmietnutie rozhnevalo Nemecko a zvýšilo vyhliadky, že Berlín presunie svoje prieskumné a tankovacie lietadlá spolu s obsluhujúcicm personálom do inej krajiny.povedal šéf poslaneckého klubu koaličných sociálnych demokratov v spolkovom parlamente Thomas Oppermann.dodal Oppermann v súvislosti so základňou Incirlik. Turecko má podľa neho "poslednú šancu" objasniť túto otázku pred blížiacim sa summitom NATO.Nemecká kancelárka Angela Merkelová po štvrtkovom odmietavom stanovisku tureckých úradov uviedla, že hoci rozhovory s Tureckom budú pokračovať, Nemecko môže zvážiť alternatívy k základni Incirlik. Podľa jej slov by mohlo svojich tamojších vojakov presunúť napríklad do Jordánska.