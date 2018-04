Turecký premiér odkázal parlamentu Rady Európy, nech sa stará o seba

Na snímke turecký premiér Binali Yildirim. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 24. apríla (TASR) - Turecký premiér Binali Yildirim odkázal v utorok Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy (PZ RE), nech sa "stará o seba". Takto reagoval na výzvu PZ RE, aby Turecko odložilo predčasné prezidentské a parlamentné voľby.vyhlásil Yildirim na tlačovej konferencii v španielskej metropole Madrid. Citovala ho agentúra Anadolu.Ku kritike PZ RE, že voľby sa budú konať v čase výnimočného stavu, sa vyjadril turecký vicepremiér Bekir Bozdag.napísal Bozdag na svojom twitterovom účte.Turecký minister pre európske záležitosti Ömer Čelik na svojom twitterovom účte zas uviedol, že nikto nemá právo zasahovať do tureckých záležitostíTurecký parlament minulý týždeň v piatok odhlasoval konanie predčasných volieb, ktoré budú 24. júna, viac ako rok pred riadnym termínom - uskutočnia sa počas pretrvávajúceho výnimočného stavu v krajine.V parlamente dominujú Erdoganova vládnuca islamsko-konzervatívna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) a jej spojenci z krajne pravicovej Strany národného hnutia (MHP).AKP a MHP vytvorili pred voľbami spojenectvo a už vlani spolupracovali na presadení referenda o ústavných zmenách, ktoré výrazne posilňujú prezidentský úrad. Zmeny začnú do veľkej miery platiť po nasledujúcich voľbách.Monitorovací výbor PZ RE vyjadril v utorok v rámci svojho pracovného zasadnutia v ŠtrasburguČlenovia výboru upozornili, že zmeny volebného zákona prijal turecký parlament len mesiac predtým, ako bol odobrený termín predčasných volieb. Podľa nich zmena volebných pravidiel len tri mesiace pred voľbami je v rozpore s odporúčaniami Benátskej komisie, poradného orgánu Rady Európy (RE) v ústavnoprávnych otázkach.PZ RE sa v tejto súvislosti kriticky vyjadrilo aj k zachovaniu desaťpercentnej hranice pre vstup politických strán do parlamentu.Monitorovací výbor taktiež zopakoval obavy Benátskej komisie, podľa ktorých počas výnimočného stavu a prebiehajúcich bezpečnostných operácií na juhovýchode Turecka nie je možné uskutočniť naozaj demokratické voľby.Podľa monitorovacieho výboru PZ RE všetky tieto faktory vážne spochybňujú demokratickú povahu predčasných volieb, odporučil preto zodpovedným tureckým orgánom, aby nadchádzajúce voľby odložili.